Pirelli wprowadza na rynek nową Cinturato All Season SF2, całoroczną oponę z oznaczeniem „trzech szczytów i płatka śniegu” (3PMSF), potwierdzającym jej zimowe osiągi i gwarantującym bezpieczeństwo prowadzenia w każdych warunkach pogodowych.

Nowa Cinturato All Season SF2 jest pierwszą oponą Pirelli wyposażoną w technologię adaptacyjnego bieżnika, która wykorzystuje zarówno dobór mieszanki, jak i wzór bieżnika, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i wszechstronność prowadzenia. Opona ta jest również dostępna z technologiami Pirelli Seal Inside i Run Flat – obie umożliwiają kierowcom kontynuowanie jazdy nawet po przebiciu opony. Kolejną jest technologia Elect, czyli specjalnie zaprojektowany wariant, przeznaczony wyłącznie do pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in.

Cinturato All Season SF2 jest dostępna w 65 rozmiarach, na obręcze od 15 do 20 cali. Gamę zaprojektowano pod kątem nowoczesnych samochodów miejskich, ale także najnowszych crossoverów i sedanów klasy średniej. Na boku opony zawsze umieszczony jest symbol “M+S” oraz oznaczenie 3PMSF (trzech szczytów i płatka śniegu). Świadczy to o doskonałych osiągach opony nawet w warunkach zimowych i zgodności z prawodawstwem wielu regionów europejskich, potwierdzonym przez restrykcyjne testy. Najnowszy członek rodziny Cinturato jest idealny dla kierowców, którzy samochodów używają głównie w miastach, omijając ekstremalne górskie warunki, które wymagają ogumienia sezonowego. Konstrukcja i mieszanka tej opony całorocznej zapewnia szeroki zakres temperatur roboczych i idealną równowagę, pomiędzy osiągami w niskich i w wysokich temperaturach, a także na mokrym i suchym asfalcie, oferując dobre ogólne osiągi i dużą wszechstronność.

Doskonałą skuteczność hamowania w różnych warunkach drogowych uzyskano przede wszystkim dzięki mieszance gumowej i konstrukcji wzoru bieżnika, które automatycznie dostosowują się do różnych wartości temperatur w okresie letnim i zimowym, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Podczas jazdy w warunkach zimowych, przy niskich temperaturach, lamelki bieżnika pozostają otwarte, aby zapewnić lepsze hamowanie na śniegu. Zamykają się one natomiast podczas hamowania na mokrej i suchej nawierzchni, usztywniając bloki bieżnika i zapewniając lepszą przyczepność do nawierzchni.

Ten adaptacyjny system wywodzi się z technologii lamelek 3D, które zamykają się, gdy nie ma potrzeby gromadzenia śniegu, przekształcając w ten sposób zimowy wzór bieżnika w oponę letnią i umożliwiając lepszą kontrolę nad pojazdem na mokrej i suchej nawierzchni. Dodatkowo, rozszerzające się ku barkom rowki poprzeczne i szeroki rowek środkowy gwarantują efektywne odprowadzanie wody podczas deszczu, poprawiając bezpieczeństwo i odporność na aquaplaning.

Mieszanka gumowa nowej opony ma dwojaką naturę: jest miękka i dostosowuje się do zimnych i mokrych warunków, ale jest też sztywna i stabilna, gdy nawierzchnia jest sucha. Dzieje się tak dzięki innowacyjnym komponentom samej mieszanki, w tym dwufazowym materiałom polimerowym połączonym chemicznie z cząsteczkami krzemionki. Taka kompozycja mieszanki zapewnia również niższy opór toczenia i mniejsze zużycie paliwa, a także większy zasięg podczas jazdy samochodem elektrycznym lub hybrydowym.

Aby zapewnić podróżującym większe bezpieczeństwo, w wybranych rozmiarach Cinturato All Season SF2 dostępna jest innowacyjna technologia Seal Inside, która pozwala kierowcy kontynuować jazdę w przypadku przebić nawet do 4 mm średnicy. Specjalne szczeliwo umieszczone wewnątrz opony szybko zabezpiecza ciało obce, które przebiło bieżnik, zatrzymując wydostawanie się powietrza i utrzymując ciśnienie. Po usunięciu ciała obcego szczeliwo wypełnia otwór. Opcjonalnie dostępny jest również system Run Flat, którego zadaniem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa. Samochód wyposażony w ten system pozostaje stabilny nawet w przypadku nagłego spadku ciśnienia w oponach, umożliwiając kierowcy kontynuowanie jazdy przez 80 kilometrów z maksymalną prędkością 80 km/h. Dzięki specjalnym wzmocnieniom w ścianach bocznych, takie opony są w stanie wytrzymać boczne i pionowe obciążenia samochodu, nawet bez ciśnienia w oponach.