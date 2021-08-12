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Okladka AMS 05 2021

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Świece zapłonowe

W silnikach z zapłonem iskrowym świece zapłonowe są istotnym elementem układu odpowiedzialnego za zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej, a tym samym uruchomienie silnika. Ich zadaniem jest wytworzenie iskry we wnętrzu komory spalania za pomocą odpowiedniego napięcia elektrycznego. Iskra wytwarzana jest pomiędzy elektrodą centralną, która umieszczona jest w ceramicznym izolatorze, a elektrodą boczną połączoną z masą za pomocą gwintowanego korpusu. Ze względu na specyfikę funkcji świec w samochodzie niezwykle istotne jest, aby pozostawały one w dobrym stanie, były wydajne i trwałe. Jakie świece zapłonowe wybrać?

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Tel. 602 430 632 Tomasz Pyrlik – specjalista ds. szkoleń

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