Würth Polska wraca z kolejnym cyklem Dni Otwartych. W sklepach stacjonarnych na terenie całego kraju odbędą się pokazy produktów oraz szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów.

Tak jak przy poprzednich edycjach, na klientów czekają liczne atrakcje i promocje produktowe. Dni Otwarte to wydarzenie przygotowane dla profesjonalistów. Program szkoleń i prezentacji został opracowany, tak by skorzystali na nim przedstawiciele licznych branż, wśród których można wymienić mechaników, stolarzy, rolników lub pracowników budowlanych. Udział w wydarzeniu pozwoli poszerzyć wiedzę, a możliwość kontaktu z ekspertami Würth Polska oraz innymi fachowcami stanowi świetną okazję do wymiany doświadczeń. Dodatkowo na miejscu uczestnicy będą mogli zapoznać się z produktami oferowanymi przez markę, takimi jak m.in.: elektronarzędzia akumulatorowe z serii M-CUBE, narzędzia stolarskie, akcesoria meblowe czy lakiery renowacyjne Quattro.

Wydarzenia w poszczególnych miastach Polski będą trwały w godz. 10:00-16:30, a wstęp na nie jest bezpłatny.

Pełny harmonogram Dni Otwartych:

Wrzesień:

07.09 – Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

08.09 – Bytom, ul. Kędzierzyńska 17A

09.09 – Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 85

14.09 – Poznań, ul. Starołęcka 7

15.09 – Kalisz, ul. Wrocławska 192-204

16.09 – Łódź, ul. Wydawnicza 1/3

21.09 – Szczecin, ul. Santocka 39 (bud. D)

22.09 – Stare Bielce k. Koszalina, Słoneczna 2

23.09 – Gdańsk, ul. Załogowa 2-6

23.09 – Tychy, ul. Dojazdowa 1

28.09 – Tarnów, ul. Kochanowskiego 49

30.09 – Katowice, Al. Roździeńskiego 170

Październik:

05.10 – Gorzów Wielkopolski, ul. Myśliborska 22

7.10 – Zielona Góra, ul. Dworcowa 4

12.10 – Szczecin, ul. Pomorska 144

14.10 – Bydgoszcz, ul. Fordońska 140

19.10 – Gliwice, ul. Pszczyńska 202A

21.10 – Warszawa, ul. Puławska 324

26.10 – Warszawa, ul. Radzymińska 338





Program szkoleń i prezentacji, które odbędą się w sklepach w całej Polsce:

● Technika zamocowań, WIT 1000

● Narzędzia do montażu bezpośredniego

● Wiertnica do zbrojonego betonu, kamienia i muru

● Narzędzia stolarskie i akcesoria meblowe, wkręty ASSY 4.0

● Szczelny i szybki montaż okien przy zastosowaniu powłoki do „ciepłego montażu”

● Cięcie i czyszczenie elementów ze stali – linia tarcz Würth Red Line

● Oferta artykułów BHP

● Technika nitowania – prezentacja spektrum rozwiązań, wkręty do metali

● Spawanie plastiku, naprawa zderzaków i uchwytów – system Replast

● Elektronarzędzia akumulatorowe z serii M-CUBE

● Metaliczne powłoki ochronne – efekt wizualny z ochroną antykorozyjną

● Lakiery renowacyjne Quatro – z doskonałymi własnościami kryjącymi i antykorozyjnymi