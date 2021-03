Choć pierwszy samochód elektryczny powstał niespełna 200 lat temu, dopiero w obecnych czasach obserwujemy rosnącą z roku na rok popularność tych aut. Jesteśmy świadkami zmieniającego się rynku motoryzacyjnego, który jest podobny do tortu o czterech smakach – benzynowego, dieslowskiego, hybrydowego i elektrycznego. Pikanterii dodaje fakt, że udział poszczególnych składowych zmienia się w olbrzymim tempie.

Nadchodzi moment by mocno się zastanowić, co dalej? W czasach, gdy jedyną pewną rzeczą jest zmiana, nie warto czekać, że „jakoś to będzie”. Dzisiejszy klient rynku motoryzacyjnego jest bardziej skłonny do korzystania z najnowszych zdobyczy technologicznych. Warto być kilka kroków przed nim, niż podążać za jego wyborami.



Masz realny wpływ na to, jaki będzie Twój warsztat za rok, czy za 5, 10 lub 15 lat. Możesz zdecydować kim będą Twoi klienci, jakie auta będą naprawiane, jakie spektrum usług im zaoferujesz.

Kim jest Twój obecny klient? Kiedy odpowiesz sobie na to pytanie okaże się, czego w tej układance brakuje i dlaczego?

• Czy bazujesz na stałej grupie klientów, nie pozyskujesz nowych, nie prowadzisz aktywnych działań marketingowych?

• A może wygląd serwisu nie przyciąga uwagi i nie zachęca do umówienia się?

• Wiesz, że nowoczesne auta są już wszechobecne jak smartfony, klienci nimi jeżdżą, ale nie do Ciebie?

• Rzadko wysyłasz pracowników na szkolenia?

• Dbasz o jakość usług, ale nigdy nie robiłeś analizy warsztatowej?

• Pozyskujesz nowych klientów, serwis też jest na bardzo przyzwoitym poziomie, dbasz o jakość usług, ale brak Ci know-how (sprawdzonych rozwiązań, praktycznej wiedzy) i renomowanej marki, które pozwolą wydobyć pełen potencjał warsztatu?



Jeśli na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś „tak”, warto rozważyć możliwe opcje i zdecydować się na zmiany. Rozmowa nic nie kosztuje, a może to właśnie czas by przyłączyć się do sieci Bosch Car Service?



WarsztatyBosch.pl

100 lat doświadczenia na świecie, 30 lat w Polsce. Wszystko czego potrzebuje auto Twoich klientów.