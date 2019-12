Ravenol opracował nowe opakowanie produktowe Bag in Box.

Opakowania składają się z wytrzymałego kartonu i plastikowej torby ze zintegrowanym kurkiem wylotowym. To rozwiązanie, dzięki któremu można zredukować ilość odpadów po wykorzystanym oleju. Produkt gwarantuje także bezpieczny transport i łączy dobre zabezpieczenie pakowanego produktu z dbałością o środowisko. Bag in Box eliminuje konieczność składowania plastikowych pojemników lub ciężkich kanistrów, które zajmują dużo miejsca. Zapewnia większą elastyczność niż standardowe opakowania.

System skutkuje oszczędnością miejsca aż do 80% w porównaniu z plastikowymi pojemnikami o tej samej wielkości.