Z początkiem grudnia 2019 r. ELIT Polska umożliwił swoim zarejestrowanym klientom dostęp do katalogu zawierającego ponad pół miliona referencji części i akcesoriów z oferty firmy Stahlgruber.

– Dzięki dostępowi ELIT Polska do zasobów katalogu Stahlgruber znacząco poszerzamy naszą ofertę o producentów i marki niedostępne do tej pory. W efekcie tego, większy wybór zawsze jest korzyścią dla klienta. Warsztat ma zapewnione kompleksowe zaopatrzenie u jednego dostawcy w potrzebne do naprawy pojazdu części w różnych przedziałach cenowych. Pozostajemy przy tym wierni naszym założeniom, że są to wyłącznie produkty o jakości OE – mówi Dawid Cieśla, dyrektor operacyjny w ELIT Polska.

Poza dostępem do oferty Stahlgruber, ELIT Polska gwarantuje szybką dostawę. Zamówienia złożone do godziny 13:00 dostarczane są do magazynu we Wrocławiu jeszcze tego samego dnia. Pozwala to na realizację zlecenia w województwie dolnośląskim w czasie krótszym niż jedna doba. Z kolei filie w Krakowie i Dębicy otrzymują towar następnego dnia, tym samym trafia on do warsztatów maksymalnie do 48 godzin. Z oferty Stahlgruber skorzystać mogą tylko zarejestrowani klienci ELIT Polska.