Delphi Technologies wprowadza na rynek nową maszynę Hartridge do czyszczenia filtrów DPF w samochodach osobowych i dostawczych: Hartridge DPF200 Master.

Oprogramowanie zainstalowane w maszynie, automatycznie realizuje testowanie przepływu i etapy diagnostyczne wykrywania uszkodzonych komórek (failed cell). Dzięki temu uszkodzony filtr można zidentyfikować przed czyszczeniem – pozwala to uniknąć niepotrzebnego marnowania czasu. Wykorzystując opatentowany dwukierunkowy proces pneumatycznego czyszczenia na sucho, który impulsowo tłoczy duże ilości sprężonego powietrza na obu końcach filtra, nowe urządzenie jest szybsze i bezpieczniejsze niż alternatywne rozwiązania dostępne na rynku.

Model DPF200 Master został zaprojektowany do użytku wraz z maszyną DPF300 Master Series w celu zapewnienia kompleksowych usług czyszczenia filtrów DPF w samochodach osobowych oraz dostawczych.

Więcej informacji na temat produktów do czyszczenia filtrów DPF firmy Hartridge można znaleźć na stronie www.hartridge.com.