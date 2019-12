W grudniu firma SKV wprowadzi do sprzedaży 57 nowych produktów.





Wśród nich znajdą się m.in.:

• centralny zamek – 26 referencji,

• zamek maski silnika – 2 referencje (16SKV401 i 16SKV402),

• zamek klapy bagażnika – 2 referencje (16SKV514 i 16SKV515),

• siłownik zamka centralnego – 14 referencji,

• siłownik zamka bagażnika – 1 referencja (16SKV517),

• siłownik klapki paliwa – 1 referencja (16SKV403),

• przycisk klapy bagażnika – 1 referencja (16SKV516),

• zacisk hamulca – 6 referencji,

• silniki zacisku hamulca ręcznego – 3 referencje.

W nowościach dominują siłowniki i zamki centralne do aut z grupy VW, a także takich marek jak BMW, Ford, Honda i Hyundai. Oprócz zamków do oferty produktów marki SKV wprowadzono również kompletną pompę paliwa o symbolu 02SKV791 z zastosowaniem do Audi A8 D3, VW Phaeton. W naszym asortymencie umieszczono też nowe referencje silników zacisku hamulca ręcznego o symbolach 96SKV036 (prawy) i 96SKV037 (lewy) mające zastosowanie w autach MERCEDES-BENZ GL350 GL450 GL550 ML350 ML550 oraz silnik zacisku 96SKV038 do MERCEDES-BENZ GLS GLE.