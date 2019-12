Continental opracował system składający się z kamery na podczerwień, skierowanej do wnętrza pojazdu oraz kamery skierowanej na zewnątrz. System umożliwia równoczesne monitorowanie sytuacji na drodze przed pojazdem, jak i zachowania kierowcy, dzięki czemu kontrola nad prowadzeniem pojazdu jest przekazywana tylko w bezpiecznych warunkach.

System kamer pokazuje m.in. czy kierowca jest skupiony, zdekoncentrowany, czy odwrócił się np. do dzieci na tylnych siedzeniach, czy używa smartfonu oraz czy jego ręce znajdują się na kierownicy. Informacje te są analizowane w czasie rzeczywistym przez specjalne oprogramowanie, dzięki czemu system oblicza, kiedy może oddać kierowcy kontrolę nad pojazdem.

Zastosowanie kamery wewnętrznej, bezbłędnie wykrywającej położenie kierowcy, kierunek jego spojrzenia i umiejscowienie jego rąk, jest niezbędne do wprowadzenia na drogi samochodów wyposażonych w tryb autonomicznej jazdy. Kierowcy muszą być pewni, że pojazd przekaże im kontrolę nad prowadzeniem tylko wtedy, gdy będą gotowi na jej przejęcie. Dane z kamery wewnętrznej nie są wykorzystywane tylko w celu bezpiecznego przekazywania prowadzenia pojazdu. Z pomocą funkcji Occupant Safety Monitor można je również wykorzystywać do regulacji działania pasywnych systemów, takich jak pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne. Obraz wnętrza auta z kamery Road AND Driver jest analizowany na bieżąco, ale nie jest nigdzie zapisywany.

Dokładne scenariusze, które będą uwzględniane w przyszłych przepisach Euro NCAP, nie zostały jeszcze w pełni określone. Wiadomo już jednak, że producenci aut będą dostosować samochody do tego typu nowych norm już w 2020 lub 2022 r. Kamera Road AND Driver będzie wówczas dostępna na rynku – rozpoczęcie jej seryjnej produkcji jest planowane na 2021 r.