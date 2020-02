Tym razem najwięcej nowości firma SKV wprowadza w grupie przewodów.





To:

• 29 przewodów turbin do aut wielu marek (m.in. Mercedes-Benz, Audi, Citroen, BMW, Opel, Renault, Dacia, Volvo, Ford, Volkswagen, Seat, Nissan, Mitsubishi, Land Rover);

• 12 przewodów chłodnicy głównie do aut marki BMW m.in. serii 1 (E81, E82, F20), serii 3 (E90, E46), X5 (E53) i BMW X3(E83);

• 4 przewody ssące (ref. 24SKV497, 24SKV498, 24SKV500, 24SKV501);

• 2 przewody odmy oleju ref. 31SKV134 do BMW X5 (E53) (OE: 11157556838) i ref. 31SKV135 do aut marki Audi, Seat, VW (OE: 06A103221AH);

• 1 przewód układu chłodzenia ref. 43SKV748 do Renault Clio II, Kangoo, Laguna I, Megane II, Scenic II.

Dzięki wprowadzonym 50 nowościom w katalogu SKV jest już ponad 900 przewodów.

Pojawiło się również 14 nowych zaworów EGR. Obecnie ta grupa liczy łącznie już 217 referencji. Dodano między innymi EGR do Opla Corsy C i Astry G z silnikiem 1.7 DTI, TD, DI (ref. 14SKV180 OE: 97318476) oraz BMW serii 3, 5 i 6 z silnikiem diesla o pojemności 3 litrów i mocy 286 KM.

Marka dalej rozwija ofertę zacisków hamulcowych i wprowadza kolejne 45 nowości co sprawia, że w aktualnej ofercie jest już ponad 900 referencji w tej grupie asortymentowej. Wśród prezentowanych nowości są np. zaciski do Forda Mondeo MK5 (lewy ref. 45SKV031, prawy ref. 45SKV032), które trudno znaleźć w zamienniku. Warto przypomnieć, że w przypadku zakupu zacisków nie obowiązuje kaucja ani zwrot starej części.

Kolejna zasilona nowymi produktami grupa to piasty koła. Tym razem do oferty trafiło 13 nowych referencji m.in. do Nissana Juke, Mitsubishi Colt VI, Hondy CK-5 i Civic VII, Volvo V40.

SKV oferuje na chwile obecną 273 modele piast.