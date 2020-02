Do końca lutego trwa wspólna akcja promocyjna Inter Carsu i Shella, w ramach której klienci, kupując wybrane beczki oleju Shell Rimula, mogą nabyć w specjalnej cenie 1 zł netto bezrękawnik lub kombinezon. Sprzedaż premiowa rozpoczęła się 5 lutego i potrwa do 29 lutego lub do wyczerpania zapasów nagród.

Uczestnikami akcji mogą być wszyscy klienci krajowi, zarejestrowani w sieci sprzedaży Inter Cars o statusach: agro, blacharnia, firma autobusowa, firma transportowa, sklep, sklepo-warsztat, warsztat, warsztato-sklep i wulkanizacja, z wyłączeniem klientów flotowych oraz sieci konkurencyjnych. Promocja obowiązuje do zamówień złożonych bezpośrednio w oddziałach Inter Cars i jest wówczas generowana automatycznie przez sprzedawcę, a także za pośrednictwem Katalogu Online. Liczba nagród przyznanych uczestnikowi akcji zależy od ostatecznej ilości zakupionego przez niego towaru w okresie trwania promocji. Zakupy asortymentu sprzedaży premiowej nie sumują się przez cały okres obowiązywania akcji.



Promocją objęte są następujące indeksy:

● RIMULA R4 L 15W40 209L

● RIMULA R4 X 15W40 209L

● RIMULA R5 E 10W40 209L

● RIMULA R5 LE 10W30 209L

● RIMULA R5 LE 10W40 209L

● RIMULA R5 LM 10W40 209L

● RIMULA R6 LM 10W40 209L

● RIMULA R6 LME 5W30 209L

● RIMULA R6 LME+ 5W30 209L

● RIMULA R6 M 10W40 209L

● RIMULA R6 ME 5W30 209L

● RIMULA ULTRA 5W30 209L

● RIMULA ULTRA E+ 5W30 209L

Przy zakupie olejów RIMULA R4 L 15W40 209L i RIMULA R4 X 15W40 209L gwarantowaną nagrodą jest bezrękawnik. W przypadku wszystkich pozostałych indeksów, klient może kupić z cenie 1 zł netto kombinezon.

Z dniem 1 lutego wystartował też drugi konkurs dla wybranych klientów kupujących produkty z rynku autobusowego. Jego triumfatorzy wygrają zaproszenie na śródziemnomorską wycieczkę, która zostanie zrealizowana w październiku 2020 r. Akcja wystartowała 1 lutego i zakończy się z ostatnim dniem wakacji, tj. 31 sierpnia 2020 r. Mogą wziąć w niej udział wszyscy klienci przypisani do przedstawiciela handlowego Inter Cars z grupy autobusowej. Każdy z nich ma wyznaczony indywidualny próg, wyliczony na podstawie zakupów z analogicznego okresu z roku poprzedniego. Warunkiem udziału w akcji jest realizacja minimalnego progu zakupowego wynoszącego 5000 zł netto. Zakupy klientów rozliczane są narastająco w obrębie okresu konkursu.

Asortymentem promocyjnym objęte są produkty oferowane w sieci sprzedaży Inter Cars z wyłączeniem:

● rdzeni regeneracyjnych,

● programów komputerowych,

● materiałów reklamowych i usług,

● motocykli, skuterów, części i akcesoriów motocyklowych,

● towarów wyprzedażowych,

● rynku koło osobowy (KL).

Klienci biorący udział w akcji rywalizują w dwóch rankingach: wzrostowym i wolumenowym. W pierwszej grupie nagrodzonych zostanie czternastu laureatów, wyłonionych na podstawie wzrostu sprzedaży powyżej progu. W drugiej nagrodzonych zostanie dziesięciu uczestników, wyłonionych na podstawie wartości zakupów netto asortymentu konkursowego. Wszyscy laureaci w ramach nagrody otrzymają od organizatora jednoosobowe zaproszenie na wyjazd „Śródziemnomorska przygoda”, który odbędzie się w październiku 2020 r.

Szczegóły oraz regulamin promocji dostępne są w Katalogu Online.