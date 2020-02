Valeo uruchomiło nowy, w pełni cyfrowy program lojalnościowy, umożliwiający zdobywanie licznych nagród. Mechanicy, którzy kupują i montują części Valeo mogą otrzymać nagrody w nowym programie lojalnościowym Valeo Specialist Club. Aby zbierać punkty i zdobywać nagrody wystarczy ściągnąć aplikację i rejestrować zakupione produkty, skanując je za pomocą smartfona.





Aplikacja Specialist Club jest dostępna w sklepach App Store i Google Play. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło "Specialist Club”. Aplikację można znaleźć także na stronie internetowej www.valeoservice.pl/specialistclub – jej pobranie jest bezpłatne.



Aby zdobywać nagrody wystarczy wykonać trzy proste kroki:

1 krok: kod produktu zeskanować smartfonem lub wprowadzić online ręcznie (punkty natychmiast zostaną dodane do konta)

2 krok: na bieżąco sprawdzać liczbę punktów

3 krok: wykorzystać zgromadzone punkty do zamówienia nagród w sklepie, które zostaną wysłane bezpośrednio do warsztatu.

Nagradzane są zarówno zakupy części z sektora pojazdów osobowych jak i ciężarowych.

Ponadto dla użytkowników aplikacji Specialist Club przygotowywane są promocje, które pozwolą na jeszcze efektywniejsze zdobywanie punktów i co za tym idzie, szybsze odbieranie nagród.

Więcerj informacji na www.valeoservice.pl/pl/specialistclub.