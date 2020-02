Nowy olej Shell 0W-30 Longlife III FE jest wykorzystywany w fabrykach Volkswagena w Polsce i w pozostałych krajach europejskich do pierwszego zalania. Produkt spełnia normę Volkswagen 504.00/507.00 i jest dostępny w autoryzowanej sieci serwisów marek należących do Volkswagen Group Polska.

Nowoczesne wysokoprężne i benzynowe jednostki napędowe montowane w nowych samochodach Grupy Volkswagen wymagają stosowania oleju syntetycznego o niskiej lepkości, który zapewnia lepsze smarowanie i ma bardziej stabilne parametry w szerszym zakresie temperatur niż tańsze oleje półsyntetyczne i mineralne lepkości 10W-40 czy 15W-40 – informuje Volkswagen Polska. Potrzeba stosowania w nowoczesnych jednostkach napędowych oleju syntetycznego o niskiej lepkości wynika nie tylko ze specyfiki pracy turbosprężarki i z wysokich obciążeń silnika, ale także ze stosowania nowych powłok współpracujących ze sobą elementów i z nowych przepisów dotyczących emisji szkodliwych substancji.



W porównaniu z olejem referencyjnym 15W-40 olej 0W-30 zapewnia do 3% niższe zużycie paliwa oraz większą czystość elementów silnika i jego szybsze nagrzewanie po rozruchu na zimno.

– Nowe oryginalne oleje silnikowe grupy Volkswagen powstały przy współpracy z firmą Shell, która wykorzystuje rewolucyjną technologię GTL ( gas-to-liquide) pozwalającą na uzyskiwanie z gazu ziemnego oleju bazowego o czystości na poziomie 99,5%. Dzięki temu, że olej ten nie zawiera praktycznie żadnych zanieczyszczeń obecnych w standardowej bazie opartej na ropie naftowej, zyskuje znacząco na jakościowych parametrach technologicznych produktu. Pamiętajmy, że olej bazowy stanowi ok. 80% składu oleju objętościowo i w związku z tym ma kluczowe znaczenie w jakości oleju. Dodatkowo niska lotność nowego oryginalnego oleju 0W-30 skutkuje mniejszym zużyciem oleju i w konsekwencji rzadszymi dolewkami. Dzięki temu obniżamy koszty utrzymania poprzez zmniejszenie zużycia oleju i paliwa zyskując przy tym wyższą czystość silnika – mówi Mateusz Jarosz, specjalista ds. technicznych, Shell Polska.

Olej silnikowy o niskiej lepkości, jak 0W-30 Longlife III FE, szybciej dociera do współpracujących ze sobą elementów jednostki napędowej i zapewnia jej szybsze dogrzanie podczas zimnego rozruchu, przez co – między innymi – przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa nawet do 3% w porównaniu do oleju referencyjnego 15W-40, co według testu zużycia paliwa VW PV1451 odpowiada oszczędności około 69 kg CO2 na rok, przy przebiegu ok. 14.580 km i średnim zużyciu paliwa ok. 6 l/100 km.