Firma AS-PL poszerzyła swoją ofertę o alternator numer A3418S, który jest produktem marki AS. Model nowego produktu należy do linii Standard i można go zastosować, m.in. w markach: Dacia Logan, Dacia Sandero, Nissan Interstar, Nissan Kubistar, Nissan Promastar, Nissan Micra, Opel Movano, Opel Vivaro, Renault Clio, Renault Espace, Renault Kangoo, Renault Kangoo Express, Renault Laguna, Renault Master, Renault Trafic, Renault Thalia, Vauxhall Movano, Vauxhall Vivaro, Volvo S40, Volvo V40.

AS-PL ma w ofercie ponad 19 000 pozycji asortymentowych odpowiadających blisko 280 000 numerów referencyjnych. Szeroki wybór modeli podzielony jest na trzy linie produktowe: Economy, Standard oraz Premium. W ofercie znajdują się części i podzespoły do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, jednostek pływających, motocykli oraz dla rynku przemysłowego.