KAMOKA wprowadza na rynek polski filtry 9in1 Ultra Pure, które mają trzy progresywne warstwy filtrujące, działające jak wielokrotne sito. Ułożone warstwami makro- i mikrofiltry pochłaniają większość zanieczyszczeń, m.in. kurz, sadzę, pyłki roślin, mikrocząstki smogu PM 2,5, mikroplastik, większość bakterii i wirusów, mogących wzmagać objawy alergii.

Warstwa wzbogacona węglem aktywnym absorbuje szkodliwe zanieczyszczenia pochodzące ze spalin oraz nieprzyjemne zapachy.

Filtry kabinowe, aby działały skutecznie, powinny być regularnie wymieniane. Sugerowany okres wymiany to co 15 tysięcy kilometrów albo – w rejonach silnie zanieczyszczonych – co pół roku.

Produkty są już dostępne u dystrybutorów KAMOKA.