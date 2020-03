Na rynku pojawiła się wielosezonowa opona Strial All Season. Jest przeznaczona do samochodów osobowych i uzyskała homologację zimową 3PMSF. Jak twierdzi producent, konstrukcja opony jest dostosowana do optymalnego zachowania w każdych warunkach pogodowych, na mokrej i suchej nawierzchni.

W oponie zastosowano nową mieszankę krzemionki, która odpowiada za optymalne hamowanie na mokrej i suchej nawierzchni oraz niskie opory toczenia optymalizujące zużycia paliwa. Opona jest dostępna w sprzedaży w Polsce w rozmiarach od 13 do 18 cali, profilach: 70–40 oraz z indeksami prędkości od T do W.

Strial to marka opon segmentu ekonomicznego do aut osobowych, SUV-ów, z napędem 4x4 oraz do aut dostawczych. Produkcja ulokowana jest w fabryce w Serbii.