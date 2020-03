Firma DAF Trucks rozpoczęła testy drogowe modelu CF Hybrid, aby zebrać doświadczenia związane z codziennym użytkowaniem pojazdu. Holenderska firma transportowa Peter Appel obecnie używa dwóch takich pojazdów ciężarowych do zaopatrzenia supermarketów położonych w centralnej części Holandii.

DAF CF Hybrid jest wyposażony w silnik wysokoprężny PACCAR MX-11 o pojemności 10,8 litra (moc 450 KM) oraz silnik elektryczny firmy ZF (moc 100 KM) współpracujące z przekładnią ZF TraXon przeznaczoną do hybrydowych układów napędowych.

Silnik elektryczny czerpie energię z zestawu akumulatorów o pojemności 85 kWh, który ładuje się podczas pracy silnika wysokoprężnego za pomocą silnika elektrycznego pełniącego rolę generatora. Silnik elektryczny wykorzystuje energię wytwarzaną przez hamulec silnikowy zarówno podczas użycia go przez kierowcę, jak i w przypadku aktywowania go przez system ograniczenia prędkości podczas zjazdu ze wzniesienia (Down Hill Speed Control) do wspomagania pracy silnika wysokoprężnego.

W przyszłości możliwe będzie również ładowanie akumulatorów za pomocą stacji ładującej, także z opcją szybkiego ładowania. Przy pełnym naładowaniu akumulatorów zasięg w trybie napędu elektrycznego wynosi od 30 do 50 kilometrów, w zależności od masy całego zestawu. W trasie pojazd jest napędzany silnikiem wysokoprężnym.