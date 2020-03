Liqui Moly Molygen 5W-40 to olej wzbogacony o formułę MFC na bazie organicznego molibdenu. Dzięki temu dodatkowi nadaje się do silników po modyfikacjach mających na celu wzrost mocy. Molygen 5w40 to specjalnie opracowany olej silnikowy przeznaczony do całorocznego użytku.