Narva wprowadza do oferty nową generację retrofitów LED – zamiennik tradycyjnych żarówek halogenowych. W produktach zastosowano wydajne diody LED - osiągają one wyższą, wynoszącą 6500 Kelwinów, temperaturę barwową. Jest ona zbliżona do białego, dziennego światła, a więc neutralnego dla ludzkiego oka. Jednocześnie wyznaczono ostrą linię odcięcia z szeroką rozpiętością wiązki. Dzięki temu kierujący ma zapewnioną doskonałą widoczność na drodze, na której pozostali uczestnicy chronieni są przed efektem oślepiania.

Nowa Narva Range Performance LED charakteryzuje się kompaktową budową, co ma ułatwić montaż w reflektorze. Jest krótsza, a do tego zintegrowana ze skrzynką kontrolną, która do tej pory wymagała dodatkowego miejsca pod maską samochodu. Zmieniono przy tym schemat działania pierścienia centrującego wiązkę światła wobec układu optycznego odbłyśników i klosza. Zoptymalizowano również kwestie chłodzenia. Wykonany z aluminium radiator, pokryty anodowaną powłoką, zapewnia szybkie rozprowadzenie ciepła. Wspomaga go wbudowany w podstawę silniczek wiatraczka.