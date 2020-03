Bosch Healthcare Solutions opracował w pełni zautomatyzowany szybki test na koronawirusa COVID-19 wykonywany za pomocą urządzenia Vivalytic. Test, spełniający standardy Światowej Organizacji Zdrowia, może wykryć zakażenie koronawirusem u pacjentów w czasie krótszym niż 2,5 godziny – od momentu pobrania próbki do momentu otrzymania wyniku.

Zaletą testu jest to, że można go wykonać bezpośrednio w punkcie opieki medycznej. W różnych testach laboratoryjnych z SARS-CoV-2, test Boscha uzyskał wyniki z dokładnością ponad 95%. Próbkę pobiera się z nosa lub gardła pacjenta za pomocą wacika. Następnie wkład, który zawiera już wszystkie odczynniki wymagane do testu, jest umieszczany w urządzeniu Vivalytic w celu analizy. Analizator Bosch Vivalytic może wykonać do 10 testów w ciągu 24 godzin.