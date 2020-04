Firma uzupełnia swój katalog o nowe pozycje z serii Replacement i Performance oraz AirMatic. Wśród nich znalazły się referencje do popularnej w Polsce Dacii Duster, jak i wyczynowe zawieszenie do kultowego Chevroleta Camaro.

Referencje B4 z serii Replacement przeznaczone są do wymiany seryjnie montowanych amortyzatorów. Nowe pozycje w katalogu Bilstein przeznaczone są do nowej Dacii Duster (Renault Duster) z napędem na przednią lub obie osie, czwartej generacji Mercedesa Klasy A (W177/V177) oraz nieoferowanej na europejskim rynku Toyoty Highlander/Kluger.

Do serii Replacement należy również linia B1 zawierająca niezbędne przy montażu elementy, jak górne mocowanie, osłony i odbojniki. Pokaźny zestaw nowych referencji przeznaczony jest do wybranych modeli BMW serii 1, 2, 3 i 4 w różnych rodzajach nadwozia.

Serię uzupełnia gama sprężyn B3. Z nowych pozycji skorzystać mogą właściciele Mazdy CX-5 (KF) z napędem na jedną lub obie osie oraz wszelkich wariantów Mercedesa Klasy C (A205/C205/W205/S205 i W177).

Bilstein oferuje również serię Performance, na którą składają się amortyzatory lub zestawy zawieszeń o podwyższonych osiągach. Gama B6 Sport jest w niej odpowiednikiem B4 Replacement. Nowe referencje przeznaczone są do Mercedesa Klasy E (S213/W213).

Ostatnie z dodanych referencji należą do gamy B14. To rozwiązanie, testowane na torze Nurburgring, dedykowane jest do samochodów o wysokich osiągach. Od teraz zestaw sprężyn i amortyzatorów pozwala na obniżenie (30-50 mm) zawieszenia w Chevrolecie Camaro (modeli produkowanych od 09/2015-).