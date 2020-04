Firma OSRAM wprowadziła do sprzedaży nową wersję popularnej lampki LED do zastosowania wewnątrz samochodu – Onyx Copilot. Do dotychczasowych modeli, ładowanych przez gniazdo zapalniczki i montowanych na stałe, dołączył wariant z możliwością zasilania przez port USB.

Onyx Copilot LED stanowi świetne uzupełnienie oświetlenia w kabinie pojazdu, sprawdzi się również podczas pracy przy komputerze. Nieoślepiająca, ciepła barwa światła o temperaturze barwowej 3200 K i elastyczne silikonowe ramię lampki pozwalają na komfortowe użytkowanie i skierowanie wiązki światła tam, gdzie jest ono potrzebne.

Onyx Copilot można stosować zarówno w pojazdach z napięciem 12 V, jak i 24 V, a trwałość lampy oszacowano na nawet 20 000 godzin. Produkt dostępny jest w trzech wersjach możliwości ładowania: Onyx Copilot M-7 – do zasilania przez gniazdo zapalniczki, Onyx Copilot L-7 – opcja do zamontowania na stałe oraz Onyx Copilot USB – do ładowania przez port USB.

Niezależnie od modelu producent udziela na oprawę dwuletniej gwarancji.