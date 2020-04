BILSTEIN wprowadza na aftermarket 13 referencji kompresorów.

W latach 90. XX wieku BILSTEIN we współpracy z inżynierami Mercedesa opracował system zawieszenia pneumatycznego. Pierwszym seryjnie wyposażonym w niego modelem była Klasa S (W220). Dziś rozwiązanie to stosowane jest przez wielu producentów samochodów, jak Audi, Bentley, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes, Porsche czy Volkswagen.





Zawieszenie pneumatyczne wymaga fabrycznego przystosowania pod nie samochodu. Dlatego nie można za ich pomocą dokonać modyfikacji. Stąd też w ofercie BILSTEIN referencje airmatików przypisane są do serii Replacement.

Od początku tworzą ją dwa rozwiązania. Pod BILSTEIN B3 kryją się poduszki powietrzne, a pod BILSTEIN B4 pełny zestaw na jedno koło. Niezależnie od wybranego elementu, wymiany dokonuje się na podobnej zasadzie jak z klasycznym amortyzatorem. Zawsze parami na tej samej osi.

Niezbędnym do działania układu pneumatycznego jest sprężarka. BILSTEIN, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, wprowadził ją do swojej oferty na aftermarket w 2016 r. Tak jak każdy element uzupełniający przypisany został do serii B1.

Obecnie katalog BILSTEIN B1 obejmuje 13 referencji kompresorów do najpopularniejszych na rynku modeli. Są to między innymi BMW serii 5 (E61) oraz X5 (E70), Mercedes Klasy S (W221) i Land Rover Discovery III/IV (L319) oraz Range Rover III (L322).