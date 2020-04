Marka SKV w kwietniu wprowadzi na rynek 51 nowych referencji. Będą to m.in. zaciski hamulca, silniki wycieraczek i przewody turbin.

Nowe produkty to:

• Zaciski hamulca – 35 referencji.

• Obudowa filtra oleju – jedna referencja (31SKV137 – stosowany w: SEAT Cordoba Ibiza Toledo SKODA Fabia Rapid Roomster VW Polo).

• Separator oleju – jedna referencja (31SKV138- do AUDI A8).

• Silniki wycieraczek – dwie referencje (19SKV042 i 19SKV045) do MERCEDES-BENZ C-Class i OPEL Astra H VAUXHALL Astra Mk V

• Przewody turbin, ssące – 12 pozycji do takich modeli jak: FORD Focus Focus III Transit Connect, DACIA Logan RENAULT Clio II Kangoo Logan I Thalia I, VOLVO V50 S40 C30 C70 1,6D 2,0D.

Uwadze firma poleca nowości w grupie zacisków hamulca, która liczy obecnie już 995 referencji. Nowe zaciski mają zastosowanie między innymi w takich autach jak: MERCEDES-BENZ Kombi '77-'85, CHEVROLET Aveo Cruze OPEL Astra J VAUXHALL Astra Mk VI, LAND ROVER Range Rover III, OPEL Vectra B SAAB 9-3 900 II VAUXHALL Vectra B.