TEXA wprowadza na nasz rynek ozonator AIR2 SAN opracowany dla rynku samochodowego. Firma zakłada, że dezynfekcja stanie się rutynową czynnością przeprowadzaną w każdym warsztacie, wypożyczalni samochodów, firmie transportowej, stacji szybkiej obsługi, myjni samochodowej czy nawet na stacji paliw.

Przypomnijmy, nie ma jeszcze badań potwierdzających, że ozon zabija koronawirusa. Są jednak badania potwierdzające eliminowanie innych wirusów i bakterii, jeśli stężenie ozonu dla danej temperatury powietrza jest odpowiednie. Piszemy o tym na łamach Auto Moto Serwisu. Wygląda jednak na to, że ozonator AIR SAN jest jednym z najskuteczniejszych urządzeń dostepnych na rynku.

Najważniesze cechy tego urządzenia:

• automatyczne określane stężenie ozonu – ilość ozonu jest emitowana w oparciu o wskazania czujników stężenia ozonu, temperatury i wilgotności powietrza. Dzięki temu zapewnione jest określone stężenie ozonu w danym pomieszczeniu. W innych urządzeniach stężenie ozonu w danym pomieszczeniu określa operator, regulując czasem pracy ozonatora na podstawie znajomości wydajności urządzenia i objętości pomieszczenia, co jest obarczone błędem,

• usuwanie ozonu po dezynfekcji – zbyt duże stężenie ozonu jest niezdrowe dla człowieka, dlatego zaleca się wietrzenie pomieszczeń po ozonowaniu. Urządzenie TEXY skraca okres oczekiwania, gdyż przekształca resztowy ozon znajdujący się w pomieszczeniu w tlen, i gdy stężenie ozonu spadnie do poziomu bezpiecznego dla człowieka, sygnalizuje to zielona dioda.

Urządzenie jest wyposażone w filtr powietrza czerpanego przez ozonzator, co eliminuje ryzyko tworzenia się kwasu azotowego. Do urządzenia oferowana jest bezpłatna aplikacja na smartfony z systemem iOS lub Android. Dzięki aplikacji można śledzić postęp przeprowadzanego ozonowania, sprawdzić listę wykonanych dezynfekcji i wygenerować raport w postaci pliku PDF, który po wydrukowaniu może być poświadczeniem prawidłowo przeprowadzonego ozonowania pojazdu. Ozonator współpracuje też bezprzewodowo z urządzeniem Axone Nemo z interfejsem Navigator. Dzięki temu możliwa jest zdalna aktywacja elementów wentylacji pojazdu, jak wentylator nadmuchu, nastawniki klap nadmuchu czy klapa obiegu wewnętrznego, co umożliwia dezynfekcję również wewnętrznych kanałów wentylacyjnych pojazdu bez wchodzenia operatora do kabiny pasażerskiej.