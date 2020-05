TEXA Poland ogłasza zniesienie opłat za wsteczne wersje oprogramowania IDC5 BIKE przy wykupieniu aktualizacji rocznej TEXPACK BIKE. Promocja trwa do 31 maja 2020.

To okazja, by zaktualizować swoje oprogramowanie BIKE i nie zapłacić opłaty za wersje wsteczne, tym samym oszczędzając nawet do 630 zł. Oferta kierowana jest do posiadaczy testerów TEXA nowej generacji. Dodatkowo użytkownicy najnowszych wersji oprogramowania BIKE, począwszy od wersji 33.1.0 zyskają nową funkcjonalność, jaką jest rozległa baza danych technicznych (momenty dokręcania, paski/łańcuchy rozrządu, dane serwisowe, pasy napędowe, tabele przeglądów). Dane te będą na bieżąco poszerzane o kolejne marki i modele motocykli. W chwili obecnej twórcy oprogramowania opracowali dane w marce HARLEY-DAVIDSON.