Wprowadzona przed dwoma laty nowa gama lamp roboczych Philips EcoPro została rozszerzona o nowy model – EcoPro61 Slim, który wyróżnia się między innymi trzema trybami pracy i bardzo długim czasem świecenia i atrakcyjną ceną zakupu.

EcoPro61 Slim ma 163 mm długości oraz 44 mm i 33 mm szerokości rączki. Możliwość składania modułu świetlnego pod różnymi kątami (do 270 stopni), a tym samym rozsyłu światła, podnosi jej walory użytkowe.

Tak jak pozostałe lampy robocze Philips, także EcoPro61 Slim wyposażono w diody LED. Nowej lampy można używać w trzech trybach - wzmocnionym o wartości 500 lumenów i eco 250 lub 50 lumenów. Przekłada się to na czas ciągłej pracy. W boost wynosi on około dwie i pół godziny, w oszczędnym nawet 20 godzin. Umieszczona na górze dioda rozszerza zastosowanie lampy o punktowe oświetlenie 140 lumenów.

Aktualny stan baterii sygnalizuje dioda umieszczona na obudowie. Pełne ładowanie akumulatora o pojemności 2500 mAh zajmuje około trzech godzin. Sam proces został maksymalnie uproszczony, do podłączenia uniwersalnego kabla micro usb.

Obudowa lampy spełnia najwyższe parametry ochrony całej konstrukcji w specyficznych warunkach, jakie panują w warsztacie. IP20 określa stopień zabezpieczenia wnętrza przed pyłem, smarami i płynami, zaś IK07 przed uszkodzeniem mechanicznym, np. upadkiem na twarde podłoże.

Rekomendowana detaliczna brutto produktu to 120 zł.