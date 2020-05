Goodyear wprowadza trzecią generację linii opon całorocznych – Vector 4Seasons Gen-3. Ogumienie uzyskało już szereg homologacji OE i będzie montowane jako pierwsze wyposażanie m.in. w Peugeot 2008/3008/5008, DS3 Crossback i DS7 Crossback.

Dzięki opracowanej przez Goodyear technologii Snow Grip opona Vector 4Seasons Gen-3 zapewnia lepszą przyczepność na śniegu. Duża ilość lameli w centralnej części bieżnika odpowiada za pewniejsze prowadzenie na śniegu – uzyskano poprawę tego parametru o 5% w porównaniu z poprzednią generacją opony.

Wyjątkowe zachowanie opony to także zasługa technologii Dry Handling. To mocne klocki w części szczytowej i barkowej bieżnika, które ograniczają odkształcenia ogumienia podczas ostrych manewrów. Przekłada się to na lepsze wyniki hamowania na suchej nawierzchni – również poprawione o 5% względem poprzedniej generacji opony.

Vector 4Seasons Gen-3 posiada również imponującą odporność na aquaplaning. To efekt zastosowania technologii Aqua Control w postaci głębokich i szerokich rowków, które usprawniają odprowadzanie wody.

W 2020 r. pojawi się 65 nowych rozmiarów Vector 4Seasons Gen-3, a kolejne będą systematycznie wprowadzane do sprzedaży w latach 2021 i 2022.