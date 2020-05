Wszechstronny, wielofunkcyjny spray o różnorodnym zastosowaniu znacznie zwiększa komfort pracy i oszczędza miejsce przeznaczone na przechowywanie. Wyjątkowa formuła produktu Würth sprawia, że zapewnia on nie tylko ochronę przed korozją, ale sprawdza się także jako smar, odrdzewiacz, zmywacz oraz spray kontaktowy.

Preparat nie miesza się z wodą, przez co wilgoć jest całkowicie wypierana. Poprawia przewodnictwo elektryczne, eliminuje prądy upływowe oraz zapobiega zamarzaniu zamków. Dzięki doskonałym właściwościom pełzającym dostaje się w najmniejsze szczeliny. Produkt chroni przed korozją metali i podzespołów elektrycznych, złączy kablowych, przekaźników, połączeń itp. Preparat może być używany na różnych powierzchniach – nie wchodzi w reakcję z kauczukiem, farbą czy tworzywami sztucznymi. Standardowa głowica spryskująca ułatwia jego aplikację nawet w trudnodostępnych miejscach. Cienka, lepka warstwa bardzo dobrze przylega do powierzchni, nawet o nierównej teksturze, skutecznie izolując ją przed działaniem wilgoci. W przypadku zardzewiałych elementów, preparat świetnie wnika w zapieczone połączenia, co umożliwia poluzowanie m.in.: skorodowanych śrub, łączników rur, nakrętek, złączy, wałów czy zamków.

Olej Würth do konserwacji gwarantuje wydajne czyszczenie. Dogłębnie penetruje osady i oddziela je od podłoża, co pozwala na skuteczne wyczyszczenie elementu z zabrudzeń, pozostałości smarów czy olejów. Spray sprawdzi się także do mycia i pielęgnacji części plastikowych i metalowych, takich jak okładziny czy obudowy. Właściwości smarne produktu sprawiają, że nadaje się on również do smarowania zamków, zawiasów, tulei czy łańcuchów. Przedłuża żywotność zabezpieczonych nim elementów – obniża ich zużycie, niweluje piszczenie, skrzypienie oraz zapewnia poślizg.

Produkt Würth Art. nr 089305540 jest dostępny w e-sklepie: www.wurth.pl, sklepach stacjonarnych oraz u przedstawicieli handlowych Würth Polska.