W nowej wersji oprogramowania zaktualizowano 65 marek pojazdów. Dla wszystkich z nich opracowano niepublikowane nigdy wcześniej, nowe systemy diagnostyczne, które obejmują ponad 950 modeli pojazdów. To 1400 systemów diagnostycznych opracowanych dla ponad 300 układów.

Prace nad tą wersją oprogramowania objęły dalszą rozbudowę pokrycia diagnostycznego pojazdów elektrycznych i hybrydowych, systemów ADAS oraz systemów TPMS.

IDC5 CAR 72 zawiera nowe funkcje, wprowadzone w aktualizacjach 71.1 oraz 71.2 i ponad 22,000 nowych opcji diagnostycznych dla najpopularniejszych marek pojazdów na rynku światowym, w tym: AUDI, BENTLEY, BMW, BUGATTI, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, DAIHATSU, DODGE, DS, FERRARI, FIAT, FORD, GENESIS, GMC, HOLDEN, HONDA, HYUNDAI, JAGUAR, JEEP, KIA, LAMBORGHINI, LAND ROVER, LEXUS, LINCOLN, MASERATI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MERCURY FORD, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SEAT, SKODA, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO.

Począwszy od aktualizacji CAR 72, funkcje związane ze Wsparciem Technicznym zostały udoskonalone i stały się bardziej przystępne dzięki łatwiejszemu dostępowi i bardziej intuicyjnemu menu. Aby skorzystać z funkcji, wystarczy kliknąć na nową ikonę na górnym pasku oprogramowania IDC5, umiejscowioną obok ikony Home.

Z tego miejsca można bezpośrednio otworzyć menu „Wsparcia technicznego”, gdzie dostępne są informacje potrzebne do uzyskania pomocy, takie jak „Licencjobiorca oprogramowania” oraz „ID klucza”. Poniżej znajdują się trzy przyciski: kontakt telefoniczny z Call Center, Advanced Assistance (Pomoc zaawansowana) oraz Lista diagnozowanych obszarów – Uwagi do wersji Klikając na Advenced Assistance uzyskujemy dostęp do Remote Assistance (Pomoc Zdalna), który odwołuje nas to strony z programem do sesji zdalnych na posiadanym urządzeniu, funkcji „Rozwiązane problemy” oraz iSupport.

Przycisk znajdujący się na dole ekranu wyświetla informację zawierającą TEXA ID, za pomocą którego można zalogować się na portal myTEXA. Na portalu umieszczone są informacje na temat danych osobowych użytkownika, stanu urządzeń, statusu subskrypcji oraz aktywnych usług. Można tutaj również uzyskać bezpośredni dostęp do DOWNLOAD MANAGERA.

Wybierając „Podłączony do sieci” możliwe jest otwarcie funkcji, które ułatwiają uzyskanie połączenia internetowego z narzędziem diagnostycznym TEXA.

Oprogramowanie prowadzi użytkownika przez cały proces konfiguracji, dostępny w systemie operacyjnym, tak aby móc skonfigurować sieć internetową warsztatu lub smartfona, umożliwiając oprogramowaniu TEXA komunikację z Internetem.

UWAGA: Aby skorzystać z powyższych funkcji należy posiadać aktywną subskrypcję oraz sprawdzić dostępność usługi w wybranym kraju u oficjalnego dystrybutora TEXA.