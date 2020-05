Ochrona życia i zdrowia to priorytet, szczególnie w czasach zagrożenia epidemiologicznego. W ofercie Inter Carsu dostępny jest środek Sanibact. Litr tego produktu kosztuje jedynie od 2,22 zł do 3,83 złotych. Sanibact to medyczny i chirurgiczny środek dezynfekujący do powierzchni o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym. Został opracowany specjalnie na potrzeby czyszczenia powierzchni, na których wymagany jest głęboki poziom dezynfekcji. Po rozcieńczeniu i użyciu płyn nie zostawia zapachu ani żadnych pozostałości, działa już po pięciu minutach, dając szybki efekt.

Sanibact sprzedawany jest w postaci skoncentrowanego płynu, który przed użyciem należy rozcieńczyć w stosunku 1:25.

Produkt sprzedawany jest w trzech rodzajach opakowań – 250 ml, 1l i 5l, co przy rozcieńczeniu przekłada się na następujące ceny:

● opakowanie 250 ml (Indeks: ER AB1085.Q.01.PL) – cena 24,90 zł netto; rozcieńczenie w stosunku 1:25 powoduje powstanie 6,5l gotowego do użycia płynu dezynfekującego, a więc końcowa cena gotowego produktu to 3,83 zł netto/l;

● opakowanie 1l (Indeks: ER AB1085.K.01.PL) – cena 69 zł netto; przy rozcieńczeniu w stosunku 1:25 końcowa cena gotowego do użycia płynu dezynfekującego wynosi 2,65 zł netto/l;

● opakowanie 5l (Indeks: ER AB1085.P.01.PL) – cena 289 zł netto; przy rozcieńczeniu w stosunku 1:25końcowa cena gotowego do użycia płynu dezynfekującego wynosi 2,22 zł netto/l;

Sanibact to wydajny i skuteczny preparat efektywny m.in. przeciwko wirusom grypy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, C, HIV, wirusowi ROTA, wirusowi NORO i Ebola.

Płyn wykorzystywać można praktycznie w każdej branży i we wszystkich strefach życia publicznego, m.in. w:

● sklepach, bankach, obiektach sportowych i obiektach użyteczności publicznej,

● warsztatach samochodowych,

● szkołach, hotelach, barach i restauracjach,

● szpitalach, klinikach, domach opieki i gabinetach lekarskich,

● karetkach pogotowia i samochodach medycznych,

● autobusach szkolnych i turystycznych, pociągach oraz samolotach,

● „strett food shopach”,

● pojazdach chłodniczych i do transportu żywych zwierząt.

Produkt dopuszczony jest do obrotu jako środek biobójczy, co potwierdza m.in. decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Płyny Sanibact dostępne w Katalogu Online:

● ER AB1085.Q.01.PL (opakowanie 250 ml,

● ER AB1085.K.01.PL (opakowanie 1 litr),

● ER AB1085.P.01.PL (opakowanie 5 litrów).