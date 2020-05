NTC – Nissens Training Concept – to internetowa platforma wiedzy technicznej z zakresu samochodowych komponentów układów klimatyzacji oraz chłodzenia, doładowania i emisji silnika, a więc tych wszystkich systemów samochodowych dla których Nissens Automotive A/S dostarcza już od prawie dziesięciu dekad części zamienne. Na platformie udostępnione są szkolenia online Nissens nt. diagnostyki i poprawnego montażu różnych typów produktów. Wystarczy wejść na stronę ntc.nissens.com i zarejestrować się, aby bezpłatnie korzystać ze szkoleń. Po przejściu danego szkolenia można wygenerować certyfikat szkolenia.





Obecnie platforma udostępnia cztery kategorie sposobów zdobywania wiedzy:

a. Szkolenia do samodzielnej nauki, tzw. self-learning

b. Webinaria, tj. szkolenia online prowadzone przez trenerów

c. Testy wiedzy po odbyciu szkoleń na żywo

d. Bibliotekę informacji technicznych

NTC jest w fazie ciągłego rozwoju. Do platformy dodawane są nieustannie nowe funkcje i udogodnienia, nowe treści, rozszerzana jest biblioteka kursów jak również ostatnio dodana została gra interaktywna jako ciekawa forma połączenia rozrywki z wiedzą. Interfejs strony dostępny jest w 14 językach, w tym w języku polskim. Większość modułów do samodzielnej nauki dostępna jest również w wersjach polskich.



Aby rozpocząć korzystanie z platformy należy dokonać jednorazowej rejestracji jako użytkownik. Wprowadzane dane (imię i nazwisko oraz nazwa firmy) zostaną ujęte w tej samej formie na wydanych później certyfikatach. Korzystając z linku https://ntc.nissens.com/muc/automotoserwis nalezy wprowadzić dane, nastepnie drogą mailową otrzymujemy potwierdzenie.

Po pierwszym logowaniu i zaakceptowaniu wymaganych prawem warunków prywatności strony, użytkownik uzyskuje dostęp do panel użytkownika. W zależności od otrzymanego dostępu, główne kategorie będą wyświetlać dostępne materiały, tj. moduły szkoleń czy zaplanowane webinaria. W każdym momencie można też pobrać przyznane certyfikaty.

Przykładowy moduł do samodzielnej nauki: Sprężarka AC, Instalacja i diagnostyka, Poziom 3, Ekspert

To jedno z najważniejszych szkoleń w dziedzinie klimatyzacji samochodowej, przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników, którzy profesjonalnie zajmują się obsługą układów klimatyzacji. Szkolenie to może być również bardzo ważne i pomocne dla jednostek handlowych, które dystrybuują części układów zamiennych systemu AC jak również dla osób, które zajmują się procesami reklamacji i kontrolą jakości części. Założeniem kursu jest szczegółowa instrukcja jak poprawnie przeprowadzić wymianę sprężarki klimatyzacji. Niemniej kurs rozpoczyna się od dokładnej diagnostyki całego układu AC, która pozwoli ustalić i wyeliminować potencjalne przyczyny uszkodzenia pierwotnie zainstalowanego kompresora. Pozwala to na zrozumienie ważnych zależności w układzie oraz wpływu innych układów na poprawne działanie systemu klimatyzacji i samego kompresora, np. wpływ działania i typowe awarie układu elektrycznego pojazdu lub znaczenie i stosowanie środków przeznaczonych do układu AC takich jak czynnik chłodzący lub środki smarujące czy kontrolujące szczelność układu. Program kursu składa się z siedmiu kroków, a czas jego trwania szacuje się na około 30-45 minut.

Inne polecane kursy to:

• Turbo i układ doładowania, podstawy.

• Turbosprężarka – instalacja komponentu, poziom 3 – ekspert.