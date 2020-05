Nowe kolory, nowe etykiety i nowoczesna ergonomia: oto, co znajdziemy w nowym opakowaniu, które Total Lubrifiants zaprezentował dla całej gamy olejów TOTAL i ELF.





Oprócz zmian wizualnych, modyfikacje mają na celu przyczynić się do spełnienia ambicji grupy Total Lubrifiants, aby stać się głównym dostawcą tzw. odpowiedzialnej energii. W szczególności dotyczy to zmniejszenia masy nowych opakowań, co zapobiegnie emisji równowartości 9 500 ton CO 2 rocznie z powodu oszczędności użytych przy produkcji surowców.

Nowe opakowania TOTAL i ELF to duży krok w przyszłość! Są bardziej praktyczne i łatwiejsze do identyfikacji. Dzięki dbałości o szczegóły, są dla konsumentów wartością dodaną, pokazując najwyższą jakość produktu.

Dzięki nowym opakowaniom TOTAL klienci mogą od razu zidentyfikować potrzebny produkt za sprawą kolorów: Platinum dla najwyższego poziomu jakości, Silver dla średniego poziomu i Brązowy dla produktów z linii podstawowej. Kupujący mogą też sprawdzić nową etykietę, która jest znacznie bardziej przejrzysta i łatwiejsza do odczytania.

Najważniejsze informacje o produkcie rozmieszczone są niczym wachlarz wokół nazwy marki, podobnie jak na desce rozdzielczej samochodu. Prezentują lepkość, homologację producenta i kod QR, którego można użyć do błyskawicznego potwierdzenia autentyczności produktu. Jest to etykieta, której nie można pomylić z żadną inną i ogromny postęp w przekazywaniu informacji o olejach silnikowych.