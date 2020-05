Do gamy podnośników parkingowych znajdujących się w ofercie firmy Best Products sp. z o.o. dołączyły dwa nowe modele marki BESTLIFT. Pierwszym jest podnośnik 4-kolumnowy BESTLIFT 425P o udźwigu 2500 kg, a większym modelem jest BESTLIFT 440P.

Podnośniki są napędzane elektrohydraulicznie z siłownikami ukrytymi pod platformami. Zapewnia to z jednej strony estetykę (brak widocznych elementów) i bezpieczeństwo użytkowania z drugiej. Każdy podnośnik posiada automatyczne blokady (rygle) zabezpieczające przed opadnięciem w przypadku awarii któregokolwiek elementu systemu hydraulicznego. Ich odblokowanie w celu opuszczenia podnośnika jest możliwe za pomocą dźwigni uruchamianej ręcznie przez operatora.

Wymiary zewnętrzne tego podnośnika BESTLIFT 425P to 2450 x 4455 mm (plus odłączane rampy najazdowe). Standardowo agregat hydrauliczny (pompa ze zbiornikiem) mocowane są z boku kolumny co może stanowić pewien problem w ciasnych pomieszczeniach. Możliwe jest wówczas zastosowanie specjalnego opcjonalnego zestawu do jego zamocowania pod kątem 90 stopni – czyli na froncie kolumny. W takim przypadku agregat nie poszerza obrysu podnośnika i jest możliwe jego posadowienie nawet w bardzo ciasnych pomieszczeniach lub kilku podnośników jeden obok drugiego.

Większe urządzenie – model BESTLIFT 440P – jest przeznaczony do parkowania pojazdów o masie całkowitej do 4 ton. Oprócz zwiększonego udźwigu ma on nieco większe gabaryty (2630 x 4460 mm). Wszystkie elementy opcjonalne są również do niego dostępne.

Urządzenia będą dostępne wyłącznie kolorze antracytowym (ciemny szary) z jasnoszarymi platformami, a nie niebieskie, jak większość maszyn warsztatowych. Oba modele są zasilane prądem jednofazowym 230 V, czyli z normalnego gniazdka elektrycznego.