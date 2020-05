Shell chce pomóc kierowcom w bezpiecznym i komfortowym powrocie na drogi. Ruszyła nowa akcja „Wtorki i czwartki z Shell V Power”, dzięki której klienci Shell w wybrane dni tygodnia, będą mogli wypróbować paliwa Shell premium w cenie paliw podstawowych.





Od 21 maja najlepsze paliwa Shell V-Power są dostępne w wybrane dni tygodnia w cenie paliw podstawowych. We wtorki benzynę Shell V-Power 95 można kupić w cenie Shell FuelSave. W czwartki klienci mniej zapłacą za Shell V Power Diesel.

Dodatkowo dla osób przyzwyczajonych do zasad zakończonej promocji „Wtorki z Shell V Power” od 21 maja do 28 czerwca br. będzie obowiązywał okres przejściowy. Dzięki temu we wtorki zarówno benzyna Shell V Power 95, jak i Shell V Power Diesel będą nadal dostępne w cenie paliw podstawowych. W czwartki w niższej cenie będzie można zatankować tylko Shell V Power Diesel. Po zakończeniu okresu przejściowego, tj. od 29 czerwca br., benzynę Shell V Power 95 będzie można kupić w cenie Shell FuelSave 95 jedynie we wtorki, a Shell V-Power Diesel tylko w czwartki.

Aby zatankować wybrane paliwo w niższej cenie wystarczy odwiedzić stację Shell w odpowiedni dzień tygodnia i zatankować maksymalnie do 100 litrów objętego promocją paliwa.

Lista stacji biorących udział w akcji jest dostępna na stronie internetowej: https://www.shell.pl/kierowcy/oferty-i-promocje.html

W związku z sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 w każdym punkcie Shell utrzymywany jest najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa, m.in.: została zwiększona dyscyplina i częstotliwość dezynfekcji najczęściej użytkowanych obszarów, podłogi są myte kilka razy dziennie detergentami odkażającymi, klienci mogą korzystać z płynów dezynfekujących do rąk oraz jednorazowych rękawiczek dostępnych u obsługi stacji. Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniej higieny dystrybutory paliwa są regularnie dezynfekowane. W sklepie zalecane są bezgotówkowe transakcje, a w skanowanie karty Shell ClubSmart odbywa się bezdotykowo.



Aktualne informacje o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na stacjach Shell znajdują się na stronie: https://www.shell.pl/covid19.html