Oferta firmy wzbogaca się o 39 nowych referencji w takich grupach jak: zaciski hamulca – osiem referencji, przewody chłodnicy, turbiny, ssące – 30 referencji oraz piasta koła z łożyskiem – jedna referencja (29SKV310 - FORD Kuga II Tourneo Transit, OE CV6Z1104F).

Zaciski hamulca i przewody chłodnicy, turbiny, ssące to najbardziej rozwinięte grupy asortymentowe marki SKV. Osiem nowych referencji zacisków hamulca uzupełnia ofertę w tej grupie produktowej do ponad tysiąca pozycji. Zaciski SKV charakteryzują się wysoką jakością wykonania, są alternatywą dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo i pragną mieć „dobry produkt w dobrej cenie”. Przy zakupie zacisków marki SKV nie obowiązuje kaucja i zwrot starej części.

Grupa przewody chłodnicy, turbiny, ssące to grupa, która liczy obecnie 973 pozycje.