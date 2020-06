Tarcza Textar do czyszczenia piasty koła to narzędzie montowane na powszechnie stosowany w warsztatach klucz udarowy 1/2". Pozwala na szybkie i łatwe oczyszczenie piasty koła.





Przed montażem tarczy hamulcowej, powierzchnia styku musi być idealnie oczyszczona. Należy uważać, by w wyniku niewłaściwego sposobu czyszczenia nie doprowadzić do uszkodzenia powierzchni piasty.

Tarcza Textar do czyszczenia piasty koła to narzędzie, które umożliwia wielokrotne czyszczenie przy minimalnym zużyciu. Narzędzie dostępne jest w sieciach dystrybucyjnych produktów marki Textar. Dokładny opis tarczy jest dostępny w katalogu online Textar Brakebook na stronie www.brakebook.com (numer referencji: TEX1018). Marka Textar oferuje całą serię profesjonalnych narzędzi przeznaczonych do serwisowania układów hamulcowych. Oferta ponad 27 narzędzi została opracowana specjalnie pod kątem potrzeb warsztatowych.