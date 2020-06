Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów Denso z dniem 30 kwietnia uruchomiło bezpłatną platformę e-learningową, na której dostępne są szkolenia online z następujących grup asortymentowych: świece zapłonowe, rozruszniki, alternatory, części układu klimatyzacji.





Co zrobić, żeby wziąć udział w szkoleniu online?

1. Wystarczy wejść na stronę www.denso-technic.com/pl

2. Wybrać sekcję „E-learning” oraz język polski.

3. Zarejestrować się, wypełniając krótki formularz.

4. Potwierdzić link wysłany na pocztę mailową kończący rejestrację. Jeśli e-mail potwierdzający rejestrację nie dotarł, sprawdzić także czy wiadomość jest w folderze SPAM.

5. Zalogować się na stronie www.denso-technic.com/pl oraz wybrać interesującą tematykę szkoleń.





Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń Denso?

• Wszystkie kursy e-learningowe przygotowane są tak, aby mogli wziąć w nich udział przede wszystkim mechanicy samochodowi, ale również dystrybutorzy części, studenci i nauczyciele szkół technicznych oraz specjaliści, chcący pogłębiać swoją techniczną wiedzę. Jednym słowem w szkoleniach może wziąć udział każdy, kto pragnie doskonalić swoje zawodowe umiejętności i podnosić własne kompetencje;

• Po każdym szkoleniu i zdaniu końcowego egzaminu istnieje możliwość uzyskania spersonalizowanego certyfikatu, potwierdzającego ukończenie kursu i przyswojenie sobie określonej dawki wiedzy;

• Poza nauką można rywalizować z innymi mechanikami w Polsce, dołączając do ligi „League of True Mechanics”. Jej założeniem jest zbieranie „monet Denso” i znalezienie się jak najwyżej w rankingu końcowym. 10 mechaników, którzy uplasują się w nim na najwyższych pozycjach otrzyma nagrody dodatkowe, m.in.: narzędzie do inspekcji pojazdów e-Videns wraz z roczną licencją, zegarek Toyota Gazoo Racing czy plecak na laptopa;

• Poza udziałem w szkoleniu w każdym z tematów uczestnik otrzymuje również materiały edukacyjne, m.in. biuletyny techniczne, katalogi czy ulotki. Może pobrać je w formie plików PDF bezpośrednio z platformy e-learningowej;

• Kursy można odbyć w aż sześciu językach (polskim, angielskim, czeskim, węgierskim, rumuńskim i bułgarskim);

• Można uczyć się w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy komputer z łączem internetowym, a szkolenie można zrealizować praktycznie w każdym miejscu. Dużym atutem szkoleń jest fakt, że można dowolnie rozkładać je w czasie – jeśli przerwało się naukę, system zapamiętuje, w którym miejscu nastąpiła przerwa i podczas kolejnego logowania wraca dokładnie do tego samego miejsca;

• Można połączyć przyjemne z pożytecznym. Nowa platforma e-learningowa Denso poza szkoleniami online oferuje również kursy i quizy dla warsztatów motoryzacyjnych oraz wysokiej jakości informacje dotyczące rynku motoryzacyjnego.