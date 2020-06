Pirelli to pierwsza firma oponiarska na świecie, która pracuje nad oponą wykorzystującą sieć 5G do przesyłania informacji dotyczących nawierzchni.

Opona taka, wyposażona w wewnętrzny czujnik, już w niedalekiej przyszłości dostarczy autu dane dotyczące modelu opony, przejechanych kilometrów, obciążenia dynamicznego, sytuacji potencjalnego zagrożenia na drodze spowodowanej obecnością wody, lodu i innych czynników wpływających na przyczepność. Informacje te umożliwią odpowiednie dostosowanie systemów sterowania auta i asystujących kierowcy, znacznie poprawiając poziom bezpieczeństwa, komfortu i osiągów. Co więcej, zebrane w ten sposób informacje zostaną udostępnione innym samochodom w zasięgu sieci. Dzięki potencjałowi 5G, Pirelli jest w stanie umieścić oponę w szerszym kontekście komunikacyjnym, który obejmuje wejście w ekosystem transportu drogowego, aktywnie przyczyniając się do rozwoju rozwiązań i usług dla przyszłej mobilności i systemów autonomicznej jazdy.

Pirelli przyłączyła się do kampanii Funduszu Narodów Zjednoczonych ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, inwestując 600 tys. dolarów, aby pomóc w jego znaczącym wpływie na globalne bezpieczeństwo ruchu drogowego. Według danych ONZ, szacunkowo 1,25 miliona ludzi ginie co roku w wypadkach drogowych, a nawet 50 milionów zostaje rannych.

Pirelli angażuje się również w lokalne przedsięwzięcia propagujące bezpieczną jazdę. Jednym z nich jest akcja „Bezpieczni za kółkiem” prowadzona przez ambasadora marki w Polsce – Kajetana Kajetanowicza. Seria filmów, poradników, komunikacja w mediach społecznościowych, a wszystko po to, aby podnieść świadomość kierowców oraz ich wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Jednym ze składników kampanii jest także pokazanie kierowcom, jak kluczową rolę odgrywają opony, jak zachowują się w różnych warunkach, jak ważny jest ich odpowiedni dobór względem pory roku etc.

W dobie pandemii Covid-19, firma szybko i zdecydowanie zareagowała na konieczność wsparcia badań nad wirusem. Decyzją zarządu zawieszono prace nad produkcją kultowego kalendarza Pirelli na rok 2021, a uwolnioną w ten sposób kwotę 100 tys. euro firma przekazała na zwalczanie skutków związanych z pandemią koronawirusa.

– Zatrzymanie prac nad Kalendarzem Pirelli miało miejsce już wcześniej, w 1967 r., a do kolejnego doszło między 1975–1983 r. Niespotykana sytuacja kryzysowa związana z Covid-19 zmusiła nas do tego, by ten sam krok podjąć dzisiaj. Wrócimy do projektu, gdy nadejdzie właściwy czas, wraz z ludźmi, którzy dziś nad nim pracowali – powiedział Marco Tronchetti Provera, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Pirelli.