Od miejskiej Corsy, poprzez terenowego Defendera, po sportową Suprę. Textar uzupełnia swoją ofertę klocków hamulcowych do kolejnych sześciu modeli samochodów osobowych.

Textar oferuje do Land Rovera Defender komplet klocków hamulcowych. Na przód mają wymiar 189,9 x 95,5 x 16,9 mm (nr ref. 2465901). Na tył przeznaczone są dwie pary o wymiarze 131 x 58,4 x 17,3 mm, które do kompletu posiadają cztery śruby mocujące i sprężynki prowadzące. Dodatkowo wyposażono je w innowacyjną podkładkę tłumiącą drgania Q+ (nr ref. 2572001).

Nowe klocki hamulcowe Textar przeznaczone są także dla Mazdy crossover CX-30 (DM). do przedniego zawieszenia wyposażonego w akustyczny czujnik zużycia. W opakowaniu znajdują się cztery elementy o identycznym wymiarze 142,1 x 55,6 x 15,8 mm. Przy montażu należy jednak dopasować je według zaznaczonego miejsca przeznaczenia (nr ref. 2587501).

Do kolejnego crossovera Nissana Juke (F16) Textar oferuje na przednią oś klocki hamulcowe z podkładką Q+. Zestaw składa się z identycznej pary o wymiarach 155,3 x 64,7 x 18 mm i pary z przeznaczeniem na lewe i prawe koło o wymiarach 155,2 x 59,4 x 18 mm (nr ref. 2491401).

Długim stażem rynkowym, co najlepiej świadczy o popularności modelu wśród kierowców, może pochwalić się Opel Corsa. W salonach sprzedaży dostępna jest już szósta generacja (F). Wśród nich jest zupełnie nowa wersja z napędem elektrycznym, do której Textar przygotował ofertę klocków hamulcowych z podkładką Q+. Zestaw na tył (ze średnicą tarczy 268 mm) zawiera dwie pary o wymiarach 99,1 x 50 x 17,5 mm i 99,1 x 53,4 x 17,5 mm wraz z przydatnymi przy montażu śrubami oraz sprężynkami ślizgowymi i prowadzącymi (nr ref. 2583901).

Dla Škoda Kamiq (NW4) w poszerzonym katalogu klocków hamulcowych Textar znalazły się do niego trzy pozycje. Z przodu może znaleźć się zestaw o wymiarze 146,2 x 61,5 x 17,7 mm (nr ref. 2263101). Alternatywą są klocki do modeli wyposażonych w czujnik zużycia warstwy ciernej. Są to dwie pary (z rozróżnieniem stron mocowania) o identycznym wymiarze 146 x 54,7 x 19,7 mm (nr ref. 2313001). W obu przypadkach klocki wyposażono w podkładki Q+.

Uzupełnieniem oferty Textar do Škody Kamiq są klocki na tylną oś. Każdy element ma wymiar 87 x 53 x 17,2 mm. Komplet uzupełniają cztery śruby mocujące (nr ref. 2355402).