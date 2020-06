Po europejskich drogach porusza się ponad 40 000 modeli samochodów, co oznacza, że nawet eksperci mogą mieć kłopot z wyborem odpowiedniego akumulatora dla każdego z nich. Dlatego bardzo pomocnym narzędziem jest VARTA Partner Portal. To sekcja na stronie VARTY, gdzie udostępniane są informacje niezbędne do prawidłowej wymiany akumulatora obejmujące: wskazanie odpowiedniego typu (parametry, technologia), miejsce jego montażu oraz dokładną instrukcję jego wymiany.

VARTA Partner Portal to cztery moduły, których celem jest wsparcie serwisów w procesie wymiany akumulatora na nowy. Coraz większa ilość pojazdów z systemami start-stop, coraz bardziej zaawansowania i złożona elektronika sprawiają, że wymiana akumulatora może być nie lada wyzwaniem. Ponad to w niektórych przypadkach znacznie wydłużył się czas serwisowania akumulatorów – częściowo także dlatego, że często są one montowane w trudno dostępnych miejscach.



Cztery moduły zawierające wszystkie kluczowe informacje.

Portal zapewnia możliwość błyskawicznego uzyskania wszystkich kluczowych informacji dotyczących wymiany akumulatora:

1. Moduł WYBORU AKUMULATORA umożliwia precyzyjne dopasowanie akumulatora oraz znalezienie konkretnego produktu według numeru części na podstawie kodu wyszukiwania akumulatora. W module uwzględniono także alternatywne produkty, zapewniające lepsze parametry oraz niemal wszystkie modele samochodów z systemem start-stop.

2. Dzięki modułowi POŁOŻENIA AKUMULATORA pracownicy warsztatu mogą natychmiast odnaleźć akumulator. Za pomocą schematu wyświetlane jest jego umiejscowienie w pojeździe.

3. W ramach INSTRUKCJI MONTAŻU wskazywany jest szacowany czas serwisowania oraz poszczególne kroki prawidłowej wymiany akumulatora. Instrukcje ułatwiają także montaż akumulatora w pojazdach z systemem start-stop, w tym także wskazanie konieczności podłączenia systemu zarządzania akumulatorem.

4. Sekcja WIEDZY NA TEMAT AKUMULATORÓW to informacje o akumulatorach do systemów start-stop obejmujące, np. charakterystykę i zasady zastosowania akumulatorów w pojazdach z systemem start-stop, objaśnienia dlaczego wybór właściwej technologii ma duże znaczenie w przypadku pojazdów start-stop, czy też zalecenia dotyczące testowania akumulatorów w pojazdach z systemem start-stop i zasady interpretacji ich wyników.



W ostatnich tygodniach baza danych zastosowań produktów marki VARTA została rozszerzona o ponad 7000 modeli pojazdów 165 marek, co stanowi 19,8 miliona pojazdów w samej Europie. Baza danych uwzględnia zatem ponad 94% modeli oferowanych na rynku europejskim i nie mniej niż 99,6% czyli 381 milionów zarejestrowanych pojazdów. Warsztaty mogą teraz znaleźć odpowiednio dopasowane akumulatory VARTA do 38 000 modeli samochodów.

Dostęp do VARTA Partner Portal jest bezpłatny – wystarczy rejestracja za pomocą formularza na stronie varta-automotive.pl:

https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/portal-biznesowy/logowanie