Inteligentny System Kontroli Tłumienia (IDC) w układzie zawieszenia to najnowsza innowacyjna technologia opracowana przez KYB stosowana w niektórych pojazdach klasy premium. W Europie obecnie używany jest przez Grupę PSA w samochodzie marki DS7 pod nazwą „DS Active Scan Suspension”. Peugeot 508 i nowy DS9, (który będzie wprowadzony do sprzedaży w 2021 r.) również zostaną wyposażone w IDC. W Japonii jest dostępny w takich pojazdach jak Lexus LS i LC oraz Toyota Crown i Avalon.

Technologia wykorzystuje tzw. monokamerę umieszczoną za przednią szybą samochodu, która skanuje i analizuje profil drogi a następnie przesyła informacje do elektronicznej centralnej jednostki sterującej IDC. System współpracuje z czterema czujnikami wysokości i trzema akcelerometrami do pomiaru reakcji pojazdu, w tym prędkości, hamowania i kąta skrętu. Jednostka sterująca stale oblicza optymalne ustawienia amortyzatora, w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości, poprawiając komfort i stwarzając wyjątkowo płynne wrażenia z jazdy. Odbywa się to poprzez proporcjonalny zawór elektromagnetyczny na każdym amortyzatorze, który reguluje ciśnienie wewnętrzne między górną i dolną komorą, zapewniając indywidualną kontrolę zarówno kompresji, jak i odbicia na wszystkich czterech kołach.



Testy pokazują, że korzyści są szczególnie zauważalne dla pasażerów jadących z tyłu, kiedy system skanujący zmniejsza drgania występujące podczas jazdy po nierównej nawierzchni. Jest to wyraźna poprawa komfortu jazdy oraz bezpośredni pozytywny wpływ na bezpieczeństwo. Płynniejsza jazda oznacza również, że wszystkie cztery koła utrzymają lepszy kontakt z nawierzchnią drogi, umożliwiając bezpieczniejsze prowadzenie i hamowanie. Większy komfort wpłynie na pewno na poprawę percepcji i zmęczenie kierowcy podczas jazdy.