Firma OSRAM sukcesywnie poszerza swoje portfolio produktów serii LEDriving. Do sprzedaży właśnie trafiły dynamiczne kierunkowskazy LED Dynamic Mirror Indicator do wybranych modeli aut marek BMW i Seat.





LEDriving Dynamic Mirror Indicator (DMI) to dynamiczne zamienniki kierunkowskazów montowanych w bocznych lusterkach. Lampy wyposażone są w diody o wysokiej mocy, zapewniając nawet do 200% więcej światła w porównaniu z minimum homologacyjnym ECE. Intensywna bursztynowa barwa znacząco poprawia kontrast o każdej porze dnia, zwiększając tym samym bezpieczeństwo podczas manewrów wymagających sygnalizowania.

Kierunkowskazy LEDriving pasują do różnych modeli pojazdów. Do tej pory firma OSRAM wprowadziła lampy przeznaczone m.in. do VW Golfa VII, Tourana, BMW serii 1-4 oraz X1, Seata Leona, Ibizy i Arony, a w planach już są kolejne, m.in. do Audi oraz Forda. Klienci mają do wyboru dwa warianty świateł: w wersji czarnej lub białej. Ta pierwsza będzie świetnie komponowała się z czarnym kolorem nadwozia, z kolei edycja biała, z jasną i przejrzystą osłoną wewnątrz kierunkowskazu, dopasuje się do każdego pojazdu.

Wymiana kierunkowskazów na LEDriving DMI jest w pełni legalna. Światła posiadają bowiem niezbędną homologację, zgodną z normą R6/R10.



Wytrzymałą konstrukcję świateł potwierdza przyznana klasa ochrony IP69K, a także 5-letnia gwarancja, jakiej udziela producent na wszystkie produkty tej serii.