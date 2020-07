Panasonic rozszerza linię urządzeń z Androidem o nowy TOUGHBOOK A3 z wyświetlaczem 10,1 cala. Urządzenie zostało zaprojektowane dla pracowników służb ratunkowych, ekip serwisowych pracujących w terenie, kierowców, pracowników branży logistycznej i automotive. Model jest wspierany przez Panasonic COMPASS 2.0 – pakiet narzędzi do zarządzania urządzeniami TOUGHBOOK z systemem Android.

TOUGHBOOK A3 to tablet klasy fully-rugged dostępny ze standardową baterią umożliwiającą do 9 godzin pracy lub opcjonalną wzmocnioną baterią, na której urządzenie może działać nawet do 15,5 godziny.

TOUGHBOOK A3 został zaprojektowany, aby pomagać pracownikom terenowym w najtrudniejszych zadaniach. Jest odporny na kurz i wodę (IP65), a także przetestowany pod względem wytrzymałości na upadki z wysokości do 1,5 metra. Urządzenie działa w oparciu o system operacyjny Android 9 Pie, posiada najnowszy procesor Qualcomm Octa-Core SDM660 (1.8GHz-2.2GHz), pamięć 4GB i zwiększoną pojemność 64GB eMMC. Wyraźny wyświetlacz (1920x1200) o przekątnej 10,1 cala zapewnia łatwą obsługę zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. 10-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy może być obsługiwany ręcznie, także w rękawicach roboczych lub za pomocą rysika, a nawet w czasie deszczu. Urządzenie ma kamerę przednią i mikrofon do wideokonferencji oraz tylną kamerę z lampą błyskową do fotografowania dokumentów i obrazów.

Tablet posiada bogaty zestaw interfejsów biznesowych, w tym USB Type-C (USB 3.0) i USB Type-A (USB 2.0). Trzy opcje konfigurowalnych portów w pięciu różnych kombinacjach pozwalają na dopasowanie urządzenia do potrzeb pracownika. Obejmują one m.in. opcjonalny czytnik kart elektronicznych, skaner kodów kreskowych lub dodatkowy USB Type-A (USB 2.0).

Przygotowany do wykorzystania w pojazdach TOUGHBOOK A3 może być obsługiwany z samochodowej stacji dokującej, gdzie zapewnia stałą łączność dzięki technologii Bluetooth. Obsługuje także komunikację WLAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w oraz funkcję MIMO. TOUGHBOOK A3 został zoptymalizowany pod kątem korzystania z nawigacji - Galileo i GPS w Europie, GLONASS w Rosji, QZSS w Japonii i Beidou w Chinach.

TOUGHBOOK A3 będzie dostępny na rynku od sierpnia 2020 r. (w cenie od 1328 EUR plus VAT) wraz z zestawem akcesoriów i trzyletnią gwarancją.