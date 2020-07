W zreformowanym kształceniu w zawodach branży motoryzacyjnej na rok szkolny 2020/2021 Wydawnictwa Komunikacji i Łączności przygotowały nowe podręczniki.

Są to następujące publikacje:

■ do kwalifikacji MOT.05 „Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych”

(dla mechanika pojazdów samochodowych i technika pojazdów samochodowych):

• Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym,

• Podstawy budowy maszyn,

• Podstawy elektrotechniki i elektroniki,

• Silniki pojazdów samochodowych. Budowa, obsługa, diagnostyka i naprawa,

• Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Budowa, obsługa, diagnostyka i naprawa,

• Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B (wyd. 2 uaktualnione - nowość),

• Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

• Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

• Język angielski w warsztacie samochodowym;

■ do kwalifikacji MOT.02 „Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych”

(dla elektromechanika pojazdów samochodowych i technika pojazdów samochodowych):

• Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym,

• Podstawy budowy maszyn,

• Podstawy elektrotechniki i elektroniki,

• Budowa pojazdów samochodowych (nowość),

• Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne,

• Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 2. Wyposażenie elektroniczne,

• Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B (wyd. 2 uaktualnione - nowość),

• Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 1,

• Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 2 (nowość),

• Język angielski w warsztacie samochodowym;

■ do kwalifikacji MOT.04 „Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych”

(dla mechanika motocyklowego):

• Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym,

• Podstawy budowy maszyn,

• Podstawy elektrotechniki i elektroniki,

• Diagnozowanie podzespołów i zespołów motocykli;

■ do kwalifikacji MOT.06 „Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych” (dla technika pojazdów samochodowych):

• Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym,

• Podstawy budowy maszyn,

• Podstawy elektrotechniki i elektroniki,

• Budowa pojazdów samochodowych,

• Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B (wyd. 2 uaktualnione - nowość),

• Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych,

• Badania techniczne pojazdów. Poradnik diagnosty (nowość - w przygotowaniu),

• Język angielski w branży samochodowej,

• Język niemiecki w branży samochodowej,

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności udostępniają ponadto nieodpłatnie na indywidualne zamówienia nauczycieli przedmiotów zawodowych komplety ilustracji do następujących podręczników:

• Podstawy budowy maszyn,

• Budowa pojazdów samochodowych,

• Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych,

• Silniki pojazdów samochodowych,

• Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

• Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

• Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 1.

oraz zeszyty ćwiczeń przeznaczone do następujących podręczników:

• Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych,

• Budowa pojazdów samochodowych w formacie pdf w dwóch wariantach:

- dla uczniów (z miejscami na wpisanie odpowiedzi) – do bezpośredniego pobrania ze strony WKŁ,

- dla nauczycieli (z wzorcowymi odpowiedziami) − wysyłane na indywidualne zamówienia nauczycieli.