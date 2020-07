Do sprzedaży trafia 20 nowych rozmiarów opony całorocznej MICHELIN CrossClimate+, która dostępna jest także w wersji do aut typu SUV. Po rozszerzeniu gamy kierowcy mogą wybierać spośród rozmiarów od 14” do 19” w wersji regularnej, zaś właściciele SUV-ów – od 16” do 20”.

Na rynku dostępne są też opony całoroczne do aut dostawczych MICHELIN Agilis CrossClimate.

Uzupełnieniem gamy MICHELIN CrossClimate są całoroczne opony do SUV-ów, a także ogumienie do samochodów dostawczych MICHELIN Agilis CrossClimate dostępne w 33 rozmiarach od 15” do 17”.