Bridgestone wprowadził pierwszą w swojej ofercie całoroczną oponę dla segmentu samochodów dostawczych: DURAVIS All Season. Nowa opona wyróżnia się odpornością na zużycie i bezpieczeństwem w każdych warunkach atmosferycznych, przez cały rok.

Opony DURAVIS All Season powstały z myślą o małych i średnich flotach.

Model Bridgestone DURAVIS All Season posiada oznaczenie 3 Peak Mountain Snow Flake (3PMSF) oraz oznaczenie M + S (błoto i śnieg). Nowe parametry to wynik zastosowania kierunkowego wzoru bieżnika, a także nowej konstrukcji karkasu. Zastosowano także innowacyjną nano-technologię do produkcji mieszanki gumy.

Wzmocniona ściana boczna opon pozwala uniknąć uszkodzeń o krawężnik i zredukować koszty napraw, ale także ogranicza potencjalne przestoje w użytkowaniu pojazdu. Sztywniejszy bieżnik gwarantuje także większą odporność opony Bridgestone DURAVIS All Season na ścieranie.

Większość rozmiarów opony posiada etykietę UE z potwierdzeniem klasy C pod względem ekonomii spalania.

Opony Bridgestone DURAVIS All Season będą dostępne od sierpnia 2020 r., niektóre rozmiary będą wprowadzane sukcesywnie od września. Nowy model będzie dostępny w 23 rozmiarach, w tym pięciu rozmiarach o wysokiej nośności (10PR).