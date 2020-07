Oferta opraw drogowych marki OSRAM poszerzyła się o nowe modele. Do portfolio dołączyły właśnie homologowane lampy cofania LEDriving VX.





Światła LEDriving VX poprawiają widoczność z tyłu pojazdu, ich zasięg może wynieść aż do 36 m, a kąt rozsyłu światła nawet 45°. W kwadratowej lub okrągłej obudowie producent umieścił 14 diod, które zapewniają światło o temperaturze barwowej 6000 K. Lekka, solidna i odporna na temperatury obudowa z mocną soczewką z poliwęglanu, zintegrowanym sterownikiem i efektywnym systemem odprowadzania ciepła mają wspomagać pracę w najtrudniejszych warunkach.

LEDriving VX posiadają homologację ECE R23. To oznacza, że są dopuszczone do pracy w warunkach on-road. Należy jednak pamiętać, że maksymalna liczba świateł cofania nie może przekroczyć dwóch (włączając również pierwotnie zamontowane), które mogą być podłączone bezpośrednio do funkcji świateł cofania. W przypadku pojazdów ciężarowych jest możliwość instalacji jeszcze jednego dodatkowego światła cofania z każdego boku.

Na oprawy drogowe serii Value (przeznaczone m.in. do: samochodów, ciężarówek, pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych i rolniczych, ATV i przyczep) producent udziela 5-letniej gwarancji.