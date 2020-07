Kolejne 16 referencji przygotowanych przez firmę Gates wzmocni asortyment marki E-Cool, oferującej efektywne kosztowo źródło dochodu o jakości OE — zarówno dla dystrybutorów, jak i zaopatrujących się u nich zakładów mechanicznych.

Teraz cały asortyment firmy obejmuje 36 referencji. Jako doświadczony producent pomp wodnych o jakości OE, firma Gates gwarantuje, że konstrukcja i wydajność wszystkich pomp E-Cool spełnia, a nawet przekracza specyfikację producenta pojazdu. Każdy numer katalogowy stanowi kompletne rozwiązanie. Oznacza to, że zawsze, gdy montaż danej pompy wymaga użycia wsporników, są one częścią zestawu. Ponieważ stare wsporniki często ulegają uszkodzeniu, skutkując niepotrzebnymi reklamacjami w zakładach mechanicznych, montaż nowych wsporników Gates oznacza oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy.

Rozszerzenie asortymentu pokrywa zastosowania w popularnych modelach pojazdów marek takich jak: Audi (A4, A5 i A6), BMW (serie 1-5 i X1-X5) Land Rover (Discovery i Range Rover), Mercedes-Benz (CLK serie C, E i SL oraz CLS E), Porsche (Cayenne), Seat (Altea) oraz VW (Golf i Scirocco).

Co czwarty samochód poruszający się po europejskich drogach jest już wyposażony w turbosprężarkę chłodzoną elektryczną pompą wodną, ale producenci pojazdów coraz częściej dostrzegają potencjał tej technologii do chłodzenia wielu innych podzespołów. Dzieje się tak, ponieważ czujniki dostarczają chłodziwo tylko wtedy, gdy jest potrzebne. Takie rozwiązanie z jednej strony zwiększa wydajność, a z drugiej zmniejsza obciążenie silnika. Do typowych zastosowań elektrycznych pomp wodnych należą:

• Układ chłodzenia turbosprężarki,

• Ogrzewanie wnętrza pojazdu,

• Chłodzenie akumulatora w samochodach hybrydowych i elektrycznych.

Wiele samochodów wyprodukowanych w ostatnich pięciu latach jest już wyposażonych w elektryczne pompy wodne, a niektóre mogą mieć ich nawet trzy. Chociaż częstotliwość przeglądów elektrycznych pomp wodnych jest podobna jak w przypadku ich mechanicznych odpowiedników, niektóre pompy wodne mogą już wymagać wymiany. Na przykład w autach BMW z serii 3,5 i 7 występuje duże zapotrzebowanie na wymianę pomp w silnikach 2,5 l i 3,0 l.