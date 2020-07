Castrol wprowadził na rynek chemiczny środek do czyszczenia silników o nazwie Engine Shampoo. Produkt można stosować bezpiecznie w silnikach benzynowych i diesla, a także w motocyklach z mokrym i suchym sprzęgłem i pojazdach użytkowych.

Jedna butelka płukanki o pojemności 300 ml jest przeznaczona do silników wykorzystujących od 3 do 6 litrów oleju. Środek należy dodać do rozgrzaniu oleju silnikowego, uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym przez 10 minut. Następnie należy wymienić olej silnikowy i filtr.

Szlam gromadzący się w silniku nie jest usuwany podczas standardowej wymiany oleju, a regularne płukanie zapewnia maksymalną czystość wnętrza silnika. Produkt Castrola redukuje szkodliwe osady szlamu w silnikach benzynowych do 85%, co zostało udowodnione podczas testów w Centrum Technologicznym Castrol. Produkt Castrola zawiera dodatek myjący, w przeciwieństwie do innych środków zawierających rozpuszczalniki.

Castrol zaleca płukanie silnika przy co drugiej wymianie oleju, głównie w pojazdach starszych i z dużym przebiegiem, a także profilaktycznie, w silnikach nowych.